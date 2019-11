Nuove minacce per il sindaco di Empoli Brenda Barnini

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini è stata nuovamente minacciata.

Brenda Barnini, sindaco di Empoli, è stata di nuovo vittima di minacce. Era già accaduto nel 2018. In quel frangente, i cittadini scesero in piazza per manifestare la loro solidarietà.

In un lungo post su Facebook Brenda Barnini ha raccontato: “Ricevere due lettere di minacce per due giorni consecutivi non fa piacere. Soprattutto quando i contenuti sono palesemente istigati dall’odio razziale e se la prendono con me come rappresentante di una parte politica che si oppone a quel pensiero.

Non so chi le ha scritte, ho fatto denuncia alle autorità e sarà compito loro indagare. Chiunque sia stato però ha le idee chiare sul fatto che io sia una donna di sinistra e antifascista ed è questo il motivo per cui si sente in dovere di minacciare me e la mia Giunta con parole violente e volgari che inneggiano all’avvento di un nuovo Governo nazionale che finalmente farà pulizia etnica e politica.

Aprite gli occhi per favore, iniziate a pensare che ogni parola scritta su questo social contro gli stranieri e per mettere prima gli italiani in realtà non è altro che la prosecuzione di un disegno ideologico di destra, fascista e nazionalista. Aprite gli occhi, pensate che aver bocciato la Commissione Segre che chiedeva di occuparsi proprio delle parole dell’odio è una scelta politica precisa da parte di chi vuole continuare a spargere questo clima da guerra civile.

Aprite gli occhi e se volete più sicurezza e protezione chiedetela a chi insieme vi garantisce libertà e diritti. Perché gli altri, quelli della sicurezza e basta insieme ci mettono anche razzismo, violenza e odio con il quale continuare ad alimentare le nostre paure”.