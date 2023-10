Sono stati resi pubblici gli esiti della valutazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’individuazione delle strutture idonee da destinare ad alloggi e residenze universitarie, con l’obiettivo di potenziare la disponibilità alloggiativa per studenti universitari, attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Questa valutazione fa seguito all’Avviso pubblicato nel maggio 2023, finalizzato all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendono rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Scopo di questo intervento, rivolto ad una platea molto ampia di possibili interessati (enti per il diritto allo studio, università e privati) è la creazione di 52.500 posti alloggio, che si aggiungeranno, entro il 2026, ai 7.500 già assegnati.

La risposta è stata considerevole e sono stati dichiarati idonei a livello nazionale 67.292 posti alloggio, di cui 15.104 di soggetti pubblici, 50.524 di soggetti privati e 1664 di enti ecclesiastici. Per quanto riguarda il Trentino, sono state presentate domande per un totale di 1181 posti alloggio tra Trento e Rovereto, di cui 471 tra Opera Universitaria e Università, e 710 da parte di privati.

Il prossimo step sarà un nuovo bando che assegnerà un finanziamento pari a circa 20.000 euro a posto alloggio per la copertura delle spese di gestione, che richiederà anche ai privati di destinare il 20% di queste nuove residenze agli studenti del diritto allo studio, mentre il restante 80% sempre a studenti, però a mercato libero.

Opera Universitaria ha partecipato a questa manifestazione di interesse con 364 posti, iniziando dalla Residenza Santa Margherita, che sarà inaugurata nel corso del 2024, ed inserendo anche lo studentato previsto a Rovereto.