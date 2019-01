Nuove assunzioni agenti di polizia, stanziati 20 mila euro per la formazione

Via libera della giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sicurezza Sonia Viale, allo stanziamento di 20 mila euro a favore del Comune di Genova per progetti di sicurezza e formazione destinati ai nuovi agenti di Polizia locale assunti a tempo determinato per rispondere alle necessità legate all’emergenza del ponte Morandi.

“A seguito della tragedia che ha colpito Genova e la Liguria il 14 agosto scorso – ha affermato l’assessore Viale – Comune e Regione stanno realizzando interventi straordinari, anche legati alla necessità di limitare il più possibile i disagi al traffico nel capoluogo, con nuovi agenti di polizia locale che saranno assunti a tempo determinato dall’amministrazione comunale. Si rende quindi indispensabile una formazione adeguata, in modo che i neo assunti siano immediatamente operativi per assicurare la regolazione del traffico, legalità e sicurezza, con l’acquisizione di competenze sempre più complesse e articolate, da attuare in sinergia con le altre forze di polizia”. Le nuove assunzioni a tempo determinato di agenti di polizia locale sono effettuate nell’ambito di quanto previsto dal decreto Genova che prevede la possibilità per Comune e Città metropolitana di assumere, per gli anni 2018-2019, fino a 300 unità in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.