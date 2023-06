Il nuovo campionato che verrà si prospetta come uno dei più equilibrati degli ultimi anni. Dopo lo scudetto vinto dal Napoli con un notevole distacco sulle principali contendenti, l’Europa conquistata dalle solite formazioni e la retrocessione con qualche sorpresa (leggi Sampdoria), la Serie A 2023-2024 dovrebbe risultare più livellata per tutti gli obiettivi, dal tricolore alla salvezza. Gli addetti ai lavori prevedono cinque-sei formazioni lottare per il titolo, un gruppetto aspirare alla qualificazione in Europa mentre piuttosto ingarbugliata la situazione in fondo alla classifica per la permanenza in massima serie. Anticipiamo i pronostici sul massimo torneo di calcio professionistico italiano.

Scudetto ed Europa, le squadre favorite

Secondo i Bookmakers la formazione favorita per vincere lo scudetto è l’Inter di Simone Inzaghi. Terminata la stagione con il terzo posto in campionato, la finale di Champions persa e una Coppa Italia in più in bacheca, il prossimo anno punta decisamente al tricolore. Al momento dispone della rosa più competitiva. A insidiare i nerazzurri certamente il Napoli campione in carica. L’unico dubbio è come reagirà la formazione azzurra all’addio di Spalletti. Malgrado ciò, parte in pole.

Leggermente più indietro troviamo la Juventus di Allegri ed il Milan di Pioli. Entrambe le formazioni, per differenti motivi, hanno concluso la stagione con alti e bassi. I bianconeri, penalizzati di 10 punti per questioni extracalcistiche, hanno chiuso al settimo posto, qualificandosi per la Conference. I rossoneri sono riusciti a centrare il quarto posto, valido per la Champions, eliminati però in semifinale dall’Inter nella massima competizione europea.

In terza fascia troviamo le romane, entrambe vogliose di fare bene sotto la guida dei confermatissimi Sarri e Mourinho. Sperano nel calciomercato estivo per rinforzare le rispettive rose. L’obiettivo di entrambe è inserirsi nella lotta Champions. Atalanta, Fiorentina e Torino sono invece considerate le outsider per un posto in Europa.

Zona retrocessione

Davvero incerta si preannuncia la lotta per la salvezza. Al momento, osservando le squadre candidate, spicca un evidente equilibrio. Analizzando infatti le quote retrocessione dei principali Bookmakers, si riscontra un continuo movimento delle stesse, tipico più delle scommesse sportive live sul calcio. Ciò è dovuto proprio al livellamento che regna tra le diverse formazioni, è sufficiente una notizia di mercato per farle variare di molto.

In questo momento, candidate alla retrocessione sono le tre neopromosse, ovvero il Frosinone, il Genoa ed il Cagliari. A queste bisogna aggiungere il Lecce e la Salernitana. A rischio anche Empoli e Verona. Ben sette squadre, fra queste molto probabilmente usciranno le tre che a maggio del 2024 scenderanno in serie cadetta.

Manca però ancora del tempo all’inizio del campionato, il calciomercato potrà cambiare i valori delle formazioni e dunque i pronostici di oggi presumibilmente subiranno variazioni in futuro.