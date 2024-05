Notte Europea dei Musei: tutto pronto a Sora

Sabato 18 maggio 2024 torna la Notte Europea dei Musei, giunta alla sua XIV edizione. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, si svolge in contemporanea in tutta Europa. L’obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Si tratta di una serata speciale in cui i musei aprono fino a tarda notte, dando occasione ai visitatori di esplorare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in un’atmosfera diversa dal solito.

Dopo diversi anni, il Museo della Media Valle del Liri torna finalmente ad aprire le porte al pubblico, restituendo così a tutti i cittadini e ai visitatori la possibilità di fruire di un patrimonio culturale pubblico di grandissimo valore.

Il Sindaco Luca Di Stefano, insieme alla Consigliera delegata Manuela Cerqua, taglierà il nastro alle ore 19.00, aprendo il Museo con un percorso di visita coinvolgente ed emozionante, studiato per l’occasione. Presente, inoltre, il Preside Luigi Gulia, Presidente del Centro Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, che ricorderà l’istituzione del Museo avvenuta nel 1979.

L’ingresso e le visite guidate saranno completamente gratuiti e andranno avanti fino alle ore 24 per dare a tutti l’opportunità di conoscere, scoprire o riscoprire la bellezza dei tesori culturali della nostra città in un’atmosfera insolita ed affascinante.

Le visite guidate, condotte dagli archeologi Manuela Cerqua, Simone Vitale e Francesca Cerrone, rispetteranno i seguenti orari: 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 (ultimo ingresso). Non è richiesta la prenotazione.

“Questa riapertura, in occasione della Notte Europea dei Musei, è sicuramente uno dei primi traguardi raggiunti nell’ambito di una più ampia progettualità di rilancio di un istituto culturale tanto importante per la nostra città, ma è solo l’inizio. Da lunedì 20 maggio, infatti, il museo resterà stabilmente aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono previste anche aperture straordinarie in occasione di festività e ricorrenze e la seconda domenica del mese in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato, secondo i programmi che verranno di volta in volta comunicati” dichiarano il Sindaco Di Stefano e la Consigliera Cerqua.

Per tutto questo un doveroso ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va agli Uffici competenti, ai tre Istituti Comprensivi di Sora, all’IIS C. Baronio, all’IIS V. Simoncelli, agli operatori della Biblioteca Comunale ed ai ragazzi del Servizio Civile Nazionale del Progetto Cultura.