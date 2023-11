Note contro la violenza

Il 23 Novembre ore 15.15 a Genova presso la biblioteca Lercari – sala Cambiaso si terrà in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne la presentazione del libro “Riprendo la mia vita – Storie di donne al Centro per non subire violenza “ a cura di Paola Toni.

Intervento del presidente di Humanitas Odv Claudia Bortolotti.

Concerto a cura di Associazione Giocando inTono Aps con i musicisti Lorenza Cevasco, Niccolò Crecchi , Yemeserach Ferrari, Chiara Medone, Vaeria Trofa.