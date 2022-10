Nota sulle misure del benessere equo e sostenibile dei territori

L’Istat pubblica l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori, riferiti alle province e alle città metropolitane italiane, coerenti e integrati con il framework Bes adottato a livello nazionale.

I 70 indicatori statistici inseriti nell’edizione 2022 sono articolati in 11 domini; rispetto al Rapporto Bes nazionale, composto da 12 domini, non è considerato il Benessere soggettivo per la mancanza di fonti di adeguata qualità statistica a livello sub-regionale. Alcune componenti sono invece descritte da misure ulteriori che coprono aspetti del concetto di benessere particolarmente rilevanti in una prospettiva di analisi territoriale, anche in relazione alle funzioni degli Enti Locali. Nell’edizione 2022 il quadro informativo si incrementa di 7 nuovi indicatori provinciali, distribuiti nei domini Istruzione e formazione, Ambiente e Qualità dei servizi, in coerenza con le nuove misure entrate recentemente a far parte del framework Bes.

L’intera base di dati, insieme alla nota stampa e al glossario completo, è resa disponibile nell’area download di questa pagina e nella sezione del sito “benessere e sostenibilità”, al link il Bes dei territori. Disponibile anche l’appendice dedicata alla cartografia.

