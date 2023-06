Il Presidente dell’Istat ringrazia la dott.ssa Linda Laura Sabbadini, Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica, che lascia l’Istituto per il pensionamento.

Un grazie a nome di tutto l’Istituto per aver contribuito in modo così competente allo sviluppo della democrazia del Paese, con l’arricchimento dell’informazione statistica ufficiale di qualità. A lei un augurio affettuoso per la continuazione del suo percorso di eccellenza.

Linda Laura ha guidato in Italia un processo di rinnovamento radicale nel campo delle statistiche sociali e di genere a partire dagli anni ’90, apportando una vera e propria rivoluzione informativa, in un’ottica di qualità della vita, dando visibilità a invisibili, le donne, i bambini, i giovani, gli anziani, i disabili, le persone lgbt+, i poveri, gli homeless, i migranti. E dopo aver guidato il processo di definizione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, ha spinto per lo sviluppo delle statistiche ambientali. A lei si deve l’avvio della prima indagine sulla violenza di genere contro le donne.

Sempre al servizio delle istituzioni e della società civile, con grande competenza, passione civile, nonché permanente disponibilità e generosità, Linda Laura Sabbadini ha permesso alla statistica ufficiale di affrontare in modo vincente sempre nuove sfide. La sua presenza in gruppi di alto livello e di centri di eccellenza dell’ONU, dell’OCSE, di Eurostat, è stata fondamentale per l’Istat. Il Paese tutto e la comunità scientifica internazionale deve molto al suo apporto scientifico, innovativo e al suo grande senso istituzionale.

Entrata con un concorso di licenza media inferiore all’Istat, dopo aver fatto la gavetta, vince tutti i concorsi nazionali per accedere ai livelli superiori e in 13 anni diventa Dirigente di Ricerca. Dopo tre anni è già Direttrice Centrale e poi Capo Dipartimento. L’interazione con la società civile e l’associazionismo è stata permanente nella sua attività.

Linda Laura per molti anni è stata esperta della Commissione Nazionale Parità e della Commissione Povertà, dell’Osservatorio Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e di numerose altre Commissioni nazionali. Ha collaborato con tutti i Ministri delle Pari Opportunità.

Nel 2020 è stata nominata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Comitato di esperti in materia economica e sociale per la gestione della Fase 2, presieduto da Vittorio Colao. È membro del Comitato scientifico dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Fa parte del Comitato scientifico consultivo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Nel 2021 è stata Chair del Women20, engagement group del G20.

Membro di numerosi gruppi di alto livello e di centri di eccellenza presso ONU, Eurostat e OCSE nel campo delle statistiche sociali e di genere, ha fatto parte, tra gli altri, del gruppo ristretto di coordinamento dei Direttori delle statistiche sociali di Eurostat, dell’Inter-agency e dell’Expert group sulle statistiche di genere dell’ONU, dello Steering group dell’ONU-ECE sulle statistiche di genere, del Friend of the Chair on broader measures of progress. Ha fatto inoltre parte del Friend of the Chair dell’ONU che ha varato le linee guida per lo svolgimento delle indagini sulla violenza contro le donne a livello mondiale.

È stata membro dell’INEGI-UNODC Advisor Committee of the Center of excellence on Crime statistics. Ha rappresentato l’Istat alla Conferenza Mondiale delle donne di Pechino del 1995. Ha guidato la delegazione ufficiale italiana in occasione di quattro conferenze mondiali dell’ILO degli statistici del lavoro.

È autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche e monografie.

Nel 2008 per meriti in campo statistico ufficiale è stata insignita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della onorificenza di Commendatore della Repubblica; nel 2021 dell’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Nel 2015 è stata inserita nella pubblicazione sulle 100 eccellenze italiane.

Dal 2016 è editorialista de La Stampa e dal 2020 anche di Repubblica, contribuendo in questo modo ad avvicinare la statistica ai cittadini.

A lei un grazie da tutto l’Istituto.