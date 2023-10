Nordus, approvata la prima fase delle studio di fattibilità

La Giunta comunale ha approvato la relazione relativa allo studio di fattibilità del Nordus che conferma pienamente l’obiettivo di servire l’intera tratta nord-sud con un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza e capacità. Lo scenario che si prospetta prevede infatti la conferma dell’attuale ferrovia Trento Malè con terminal a Trento centro (seppure con binari raddoppiati nella tratta Lavis – Trento) e l’integrazione di un sistema sviluppato sull’intera direttrice nord-sud tramite Tram o Bus rapid transit, trasporto che viaggia su corsie preferenziali in modo da aumentare rapidità ed efficienza.

La prima fase dello studio sul sistema di trasporto pubblico lungo la direttrice nord-sud – che ha impegnato il lavoro dei tecnici del Comune e della Provincia per oltre un anno – ha analizzato cinque scenari diversi con altrettante combinazioni tra i sistemi di mobilità che sono stati considerati nel dibattito svolto in questi anni a partire dall’approvazione del Pum 2010. Nello specifico i sistemi di mobilità analizzati sono il NorduS, il Tram e il Brt – Bus Rapid Transit.