Non gradisce la cena, picchia la madre

Nonostante il divieto di avvicinarsi alla madre, si presenta per cena e dopo l’ennesima lite la picchia fino a mandarla in ospedale.

Nella sera di sabato 13 luglio i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni originario di Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, per maltrattamenti e lesioni a danno della madre. Nonostante un provvedimento fosse già in vigore per impedirgli di avvicinarsi alla donna, il 30enne era con lei nella sua abitazione, per cena. È stato proprio il pasto a scatenare l’ennesima lite, poiché l’uomo non aveva gradito il cibo mangiato e si è scagliato sulla madre picchiandola a tal punto da costringerla ad andare in ospedale. L’uomo, senza lavoro, soffre da tempo di problemi psicologici, e non è nuovo a maltrattamenti e violenze contro la madre ultracinquantenne. La donna, però, non l’ha mai denunciato.

Invece, i vicini si sono allarmati quando hanno sentito le urla delle violente liti, e hanno più volte chiamato le forze dell’ordine perché intervenissero per assicurarsi che la situazione non degenerasse. È per questi ripetuti episodi che il tribunale aveva deciso di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, il che comprendeva anche andare a casa sua. Dopo quest’ultimo episodio, lui è stato portato a San Vittore, e lei in ospedale, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 7 giorni per le lesioni riportate.