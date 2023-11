“Non farti imballare!”, la campagna di Ama per la riduzione degli imballaggi

“Non farti imballare!” è il breve video in motion graphic, della durata di circa 60 secondi e da oggi visibile sul sito www.amaroma.it , con il quale la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente partecipa alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in programma fino a domenica 26 novembre, che quest’anno si pone l’obiettivo di mettere in luce l’elevato impatto ambientale dei rifiuti da imballaggio e la necessità di adottare comportamenti di consumo più sostenibili.

Il video prodotto intende fornire ai romani alcune indicazioni per il conferimento delle principali tipologie di imballaggio, anche attraverso il riferimento all’importanza dell’etichettatura ambientale per il corretto smaltimento. Il filmato, pubblicato in homepage del sito e anche sulla pagina Linkedin di AMA, sarà visibile per l’intera durata della campagna. Post dedicati all’azione verranno inoltre pubblicati sui canali social di Roma Capitale con diffusione del video o link alla pagina dedicata sul sito di AMA.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è una campagna internazionale di comunicazione ambientale nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder riguardo le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Nello specifico l’iniziativa è volta a promuovere la realizzazione, nel corso di una sola settimana nel mese di novembre, di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti realizzate da Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole, Università, imprese, Associazioni di categoria e singoli cittadini.

Scarica qui il video