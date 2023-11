Noleggio barca con skipper: perché scegliere il supporto di un professionista

Chi già sta pensando alle vacanze estive sa quanto sia importante muoversi per tempo; tra i trend del momento sembra esserci il viaggio in barca. Negli ultimi 3 anni, la curva di questo settore è in crescita soprattutto in Italia: con le tantissime spiagge e destinazioni che si prestano ad itinerari di 7 o 10 giorni, è sicuramente un’opzione vantaggiosa per chi ama stare a contatto con la natura e desidera una vacanza luxury lontana dal turismo di massa.

Non solo la scelta dell’imbarcazione, i viaggiatori si chiedono spesso se navigare in autonomia o affidarsi ad un professionista. Le statistiche parlano chiaro: il noleggio barca a motore con skipper è in crescita e tra i motivi c’è il desiderio di potersi spostare in sicurezza ma anche quello di potersi rilassare sapendo di avere a bordo un professionista che si occuperà di tutto.

Quali sono i compiti di uno skipper

Lo skipper è il capitano ed è responsabile della sua gestione, sicurezza e navigazione; è responsabile della pianificazione delle rotte di navigazione, dell’utilizzo delle carte nautiche, della bussola e di altri strumenti di navigazione.

È responsabile della manutenzione generale dell’imbarcazione: la pulizia, la riparazione di eventuali guasti, l’ispezione regolare dei sistemi e delle attrezzature a bordo e ovviamente si occupa di coordinare il resto dello staff di bordo qualora fosse presente.

Perché scegliere il noleggio con skipper?

Il desiderio di solcare i mari su un mezzo proprio è un sogno che molti coltivano ma per coloro che non sono esperti navigatori, il noleggio di una barca con uno skipper può rappresentare la scelta più saggia e sicura.

Esperto al timone . Navigare sulle acque richiede competenze specifiche, e uno skipper professionista è un professionista del settore; la sua conoscenza approfondita delle rotte, delle condizioni marine e delle regole di navigazione garantisce un viaggio sicuro e senza preoccupazioni.

. Navigare sulle acque richiede competenze specifiche, e uno skipper professionista è un professionista del settore; la sua conoscenza approfondita delle rotte, delle condizioni marine e delle regole di navigazione garantisce un viaggio sicuro e senza preoccupazioni. Sa gestire un’emergenza . Che si tratti di cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche o di problemi tecnici, lo skipper è addestrato per affrontare ogni eventualità. La sicurezza è la sua priorità, offrendo tranquillità durante tutto il viaggio.

. Che si tratti di cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche o di problemi tecnici, lo skipper è addestrato per affrontare ogni eventualità. La sicurezza è la sua priorità, offrendo tranquillità durante tutto il viaggio. Itinerari personalizzati . Non solo sicurezza, può arricchire l’esperienza con itinerari personalizzati. Con la sua conoscenza da vero local, condurrà i viaggiatori in luoghi incantevoli e sconosciuti ai più.

. Non solo sicurezza, può arricchire l’esperienza con itinerari personalizzati. Con la sua conoscenza da vero local, condurrà i viaggiatori in luoghi incantevoli e sconosciuti ai più. Vacanza stress-free. Senza la preoccupazione di guidare la barca, ci si può immergere nell’esperienza senza stress. Lo skipper si occupa delle sfide tecniche, consentendo ai viaggiatori di godersi il paesaggio, le attività e la compagnia di chi è a bordo.

Sicuramente affidarsi ad uno skipper comporta una spesa leggermente più alta ma i benefici che se ne possono trarre sono tantissimi, come avrai notato. Il nostro consiglio è quello di affidarsi ad una guida fai da te solo se la patente nautica è in possesso da anni e si hanno tutte le competenze per gestire anche i cambiamenti climatici e i temporali improvvisi a cui stiamo assistendo. In caso contrario, per la sicurezza di chi è a bordo, è molto meglio pensare di investire una piccola cifra in più e richiedere il supporto di questa figura.