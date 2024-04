“No women no panel”: patto Campidoglio – Rai per la parità di genere nei dibattiti

Protocollo per la parità di genere

Il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente della Rai Marinella Soldi firmano il protocollo “No women No panel”, promuovendo la parità di genere nei dibattiti e nei panel.

Obiettivi e motivazioni

L’iniziativa mira a garantire un equilibrio di genere nei dibattiti pubblici. Gualtieri sottolinea l’importanza di rompere gli schemi culturali maschilisti e favorire un approccio basato sulle competenze e sulla qualità.

Partecipazione istituzionale

Il protocollo coinvolge Roma Capitale e la Città Metropolitana, impegnandole a promuovere la diversità e ad assicurare la rappresentanza femminile nei confronti pubblici.

Ruolo della Rai e diversità

La presidente Rai Soldi evidenzia l’importanza della diversità nel mondo dei media e la necessità di rappresentare voci diverse. Il protocollo si propone di valorizzare le opinioni eterogenee in un contesto polarizzato.

Monitoraggio e risultati

Il CNR ha monitorato oltre 2300 eventi nel 2023, rilevando che meno del 40% dei dibattiti presentava un bilanciamento di genere. Questo sottolinea l’importanza di iniziative come “No women No panel”.

Impegno dell’Assemblea Capitolina

La presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli illustra le iniziative adottate per promuovere la partecipazione femminile, come il premio RomaRose e i servizi per le consigliere mamme.

Ruolo delle istituzioni e azioni concrete

Monica Lucarelli, Assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità, sottolinea l’impegno delle istituzioni nel contrastare gli stereotipi di genere e promuovere una partecipazione equa al dibattito pubblico.

Conclusioni

Il protocollo “No women No panel” rappresenta un passo importante verso la parità di genere nei dibattiti pubblici. L’impegno delle istituzioni e dei media è fondamentale per creare una società inclusiva e rispettosa delle diversità.