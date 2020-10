Niente più furti nelle abitazioni del Frusinate: sgominata la “banda dell’audi”

I fermati, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, con a carico anche dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale e diversi “alias” per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, su disposizione del magistrato sono stati associati al carcere di Santa Maria Capua a Vetere. L’Audi, alla quale erano state applicate delle targhe rubate e che già in varie occasioni era sfuggito ai controlli nella zona del Cassinate, è risultata intestata ad un’altra persona che è stata denunciata. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, a riprova della pericolosità dei soggetti che con l’utilizzo di sirene e lampeggianti erano in grado di favorirsi la fuga.