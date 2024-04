Nidi: Pubblicate Graduatorie Provvisorie Anno 2024/25

Consultazione Online

Le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per l’anno 2024/25 sono ora disponibili online.

Scadenza e Contatti

È possibile consultare le graduatorie provvisorie online fino al 2 maggio 2024. Successivamente, è necessario contattare l’ufficio competente del Municipio di riferimento per ulteriori informazioni.

Maggiori Dettagli

Per maggiori dettagli e informazioni, si consiglia di visitare le pagine del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale.

Non perdere questa importante opportunità per accedere ai servizi educativi per la prima infanzia a Roma Capitale.