Neve sopra i 1.500 metri da giovedì sera: consultare il bollettino valanghe

a neve torna ad imbiancare le montagne, ma risparmia i fondovalle. Dalla sera di giovedì 21 alla sera di sabato 23 dicembre, i fiocchi cadranno soprattutto sui settori settentrionali oltre i 1.500 ed i 1.800 metri. Secondo le previsioni di Meteotrentino, gli accumuli saranno molto disomogenei a causa dell’azione del vanto e alle quote più alte, potranno essere compresi tra i 10 ed i 30 centimetri. Le Alpi, come una diga, confinano solitamente sul versante settentrionale le precipitazioni più abbondanti – quando queste sono spinte da correnti nord occidentali – mentre sul versante italiano le precipitazioni sono assenti o molto scarse. Fanno eccezione le zone in prossimità della cresta di confine, dove potrà cadere anche mezzo metro di neve. Si raccomanda di consultare il bollettino valanghe Euregio – emesso dalla Protezione civile, Servizio prevenzione rischi e Cue – prima di programmare le uscite in quota.