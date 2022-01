Nave da crociera con 150 positivi attracca a Genova

Circa 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa arrivata alle 8 in porto a Genova proveniente da Marsiglia sono risultati positivi ai tamponi effettuati a bordo prima dello sbarco.

I passeggeri, in maggioranza italiani, sono stati isolati nelle rispettive cabine in attesa dell’Intervento di sanità marittima (Usmaf), società armatrice, Capitaneria di porto e Protezione civile regionale.

Secondo quanto si è appreso, è stato avviato l’iter per il rientro a domicilio dei passeggeri italiani risultati positivi, rientro che avverrà su mezzi protetti a carico della società armatrice. Gli stranieri saranno collocati in una Rsa a Genova. Se i posti nella struttura territoriale genovese dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieri positivi verranno accolti, secondo quanto appreso, in una Rsa in Piemonte. La nave da crociera, che doveva ripartire per Civitavecchia alle 17, non potrà lasciare Genova prima di una completa sanificazione.