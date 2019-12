“Natale in corsia”, l’iniziativa degli studenti di Infermieristica

“Il Natale in corsia, studenti e pazienti insieme”. Questo è lo slogan utilizzato dagli studenti della Sapienza del corso di Laurea in Infermieristica, che hanno organizzato in collaborazione con l’associazione Diamante un pomeriggio di gioia e solidarietà tra i reparti dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.