Natale in Borgo Vico Nel Lazio (FR)

Eventi Natalizi a Dicembre: Mercatini, Casa di Babbo Natale e Delizie Culinarie

Un Calendario Pieno di Magia e Divertimento per Tutta la Famiglia

8 Dicembre: Un Inizio Scintillante

Il 8 dicembre sarà un giorno da segnare in agenda con due eventi imperdibili. Alle 10:30, i mercatini natalizi apriranno le loro porte, offrendo un’esperienza di shopping magica tra decorazioni e regali unici. Alle 15:00, la Casa di Babbo Natale accoglierà i visitatori, pronta per consegnare le letterine dei più piccoli e diffondere gioia con canti natalizi. Non perdere le deliziose ciambelle fritte di Zi Maria!

9 Dicembre: Magia e Intrattenimento

Il 9 dicembre, la festa continua con l’apertura dei mercatini alle 10:30, offrendo un’opportunità perfetta per completare gli acquisti natalizi.

Alle 11:00, la Casa di Babbo Natale riapre le sue porte, pronta ad accogliere visitatori di tutte le età. Lasciati avvolgere dalla magia natalizia e goditi l’atmosfera unica di questo luogo incantato.