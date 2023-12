Natale a Roma, accese le prime luminarie con la banda dei Carabinieri

Come da tradizione, le prime luci di Natale ad accendersi sono quelle del Tridente: inizia ufficialmente il periodo natalizio della Capitale.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Associazione Via Condotti Gianni Battistoni che ha accolto in Largo Goldoni il sindaco Roberto Gualtieri per il taglio del nastro e l’accensione delle luci. Per l’occasione la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è tornata ad esibirsi in via Condotti per poi posizionarsi sulla Scalinata di Trinità dei Monti dove ha eseguito alcuni brani musicali concludendo con l’Inno d’Italia.

“Fa piacere vedere illuminato il Tridente più bello del mondo; – ha dichiarato il Sindaco Gualtieri – ringrazio davvero Renault Italia, l’Ad Fusilli, per queste luminarie e anche per i dieci alberi di Natale che saranno installati in dieci piazze delle periferie. Un bel segnale, perché noi dobbiamo illuminare tutta la città. Tutto questo sarebbe stato impossibile senza la presidente del Municipio I Roma centro Lorenza Bonaccorsi e dell’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato che stanno facendo un lavoro importantissimo per attrarre investimenti, sostegno, visibilità e turisti a Roma e per restituire il centro di Roma al suo decoro e al suo splendore. Importanti sono i passi avanti che Ama sta svolgendo e noi ce la stiamo mettendo tutta con le grandi opere, con i cantieri ma anche con la cura minuta e quotidiana. Diamo il via a una a una bellissima pagina di luce e di gioia. Sarà un periodo di feste belle e importanti per tutta la nostra città“.