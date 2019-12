Nascono gli Angeli del Bello di Scandicci, pronti a prendersi cura del decoro urbano.

Per prendersi cura del decoro urbano è nata la Fondazione Angeli del Bello di Firenze. Oggi, il presidente della fondazione Giorgio Moretti e il sindaco di Scandicci Sandro Fallani hanno firmato il protocollo di affiliazione del Comune alla Fondazione.

Qual è lo scopo di questa affiliazione? “L’obiettivo di avviare progetti congiunti per la salvaguardia e la cura dell’ambiente cittadino, e per promuovere la creazione di gruppi di volontari che si appassionino a questa missione”.

Le attività da svolgere insieme sono molteplici. Ci sono le pulizie nelle piazze, la cura delle fioriere. Per non parlare della manutenzione di giardini e rimozione di scritte vandaliche.

L’assessore Barbara Lombardini commenta: “La sensibilità dei cittadini di Scandicci in materia di ambiente aumenta sempre più i tempi sono maturi per l’affiliazione della nostra città agli Angeli del Bello, e per porre un’attenzione sempre maggiore al decoro dei luoghi pubblici cittadini e al rispetto degli altri; numerosi volontari hanno aderito a questo progetto già prima della firma del protocollo, l’impegno dell’Amministrazione e dell’intera comunità adesso è quello di far crescere ulteriormente il numero di adesioni volontarie soprattutto tra i giovani”.