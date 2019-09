Nasconde droga in un deposito Amiu, arrestato

I carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 46enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, sorpreso a cedere a un connazionale 2,5 grammi di hashish in cambio di denaro.

Nella circostanza sono stati rinvenuti altri 4,5 grammi della medesima sostanza, nascosti all’interno di un punto raccolta deposito Amiu.

Il 46enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo