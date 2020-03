Napoli, vice sindaco Panini: “Evitare gli assembramenti negli uffici postali”

Considerati i frequenti assembramenti presso gli uffici di Poste Italiane anche negli ultimi giorni, il Sindaco Luigi de Magistris invita i cittadini a recarsi presso questi uffici solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili ed urgenti.

Ciò tanto più perché molti pagamenti di utenze in scadenza, infatti, sono stati rinviati con disposizioni legislative, atti della Regione Campania e di delibere del Comune di Napoli: canone occupazione suolo, Tari, fitti di cespiti di proprietà comunale, quota contributiva ai nidi dell’infanzia, refezione scolastica, luci votive ed altro ancora.

Questi rinvii aiutano a non affollare le poste in condizioni che spesso sono a rischio. Allo scopo di aiutare i cittadini, sul sito web del Comune è possibile consultare l’elenco in ordine alfabetico e costantemente aggiornato dei rinvii collegandosi a questo link: www.comune.napoli.it/agevolazioni.

Per contrastare queste forme di possibile propagazione del contagio nei prossimi giorni saranno effettuati controlli a campione per verificare l’urgenza e l’inderogabilità delle operazioni di coloro che si recheranno all’ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM 11 marzo 2020, come valido motivo di uscita dal proprio domicilio.

Le violazioni saranno perseguite con la segnalazione all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 CP punibile con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206€.