Napoli- Ghoulam aiuta 2000 famiglie in difficoltà, donando il cibo ai più bisognosi

Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam con un gesto amorevole si è reso protagonista di un’iniziativa benefica che ha portato generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose di Napoli. Pane, pasta, riso, olio, caffè, legumi, passata di pomodoro. Sono 2000 le famiglie aiutate dal difensore partenopeo, soprattutto quelle di immigrati che non riescono a sbarcare il lunario complice la pandemia di COVID-19, che con la quarantena ha bloccato tutta un’economia sommersa di lavoretti saltuari. Nei giorni scorsi il terzino algerino ha organizzato anche personalmente la distribuzione dei viveri in Piazza Garibaldi; così tanta la folla accorsa che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la distribuzione equa e per evitare gli assembramenti. Ghoulam però, dopo i primi giorni in cui si era messo a smistare i pacchi in prima persona, ha preferito defilarsi per non ottenere pubblicità gratuita, come riporta il quotidiano ‘La Repubblica’ di Napoli. Tutto gestito dal presidente dell’associazione “Dialogo Convivenza e Pace” Mohamed Hasayen.