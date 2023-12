Musica: Grande successo di Santa Balera, il circuito ideato da Giordano Sangiorgi del MEI, in arrivo l’ultima tappa dopo oltre 3 mila presenze, oltre 60 musicisti coinvolti con 3 scuole di ballo!

Vai Liscio: Giovedi 21 dicembre si concludono le dieci tappe di successo di Santa Balera nel circuito delle Balere Storiche con la decima tappa alla Discoteca Nuova Luna di Sala Bolognese con i giovani F.A.D. E.

E’ stata un grande successo Santa Balera con dieci tappe che hanno coinvolto oltre 3 mila e 500 spettatori con oltre 70 musicisti e 3 scuole di ballo realizzando un felice incontro tra i Giovani del Liscio, i Big delle Sale da Ballo e le Balere Storiche.

Durante la serata Sara’ assegnata la Targa di Balera Storica alla Discoteca Nuova Luna.

Prosegue per la decima e ultima tappa la rassegna di appuntamenti dedicati alla generazione Z del liscio nelle Balere Storiche dell’Emilia Romagna fino al 21 dicembre a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con la Consegna della Targa di Balera Storica alla Discoteca Nuova Luna di Sala Bolognese giovedi 21 dicembre.

Giovedi 21 dicembre alle 21 prosegue il circuito nelle Balere Storiche di Santa Balera alla Discoteca Nuova Luna di Sala Bolognese, una delle discoteche storiche e piu’ attive dell’Emilia-Romagna ballerina, con una grande serata che vede sul palco i giovani del liscio dei F.A. D. E.,

L’appuntamento di musica dal vivo si tiene nell’ambito della maratona Vai Liscio, partita il 6 ottobre a Faenza insieme al MEI di Faenza, il programma di concerti per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco, che si concludera’ il 4 febbraio dopo ben 35 eventi. In apertura di serata alle ore 21 al Parco Tegge sara’ consegnata, come e’ gia’ stata consegnata al Circolo Arci Ballo di Forli, al Redas di Montecchio, alla Cà del Ballo di Ravenna, a Le Cupole di Castel Bolognese, alla Sala Paradiso del Circolo Arci di San Lazzaro di Savena, al Vivi le Grotte e all’Euro Club, al Parco Tegge e alla Polisportiva Est, la targa regionale di Balera Storica , consegnata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e ideatore dell’iniziativa, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, dell’Ater – Emilia Romagna, dell’azienda Rekeep, del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, della Fondazione Entroterre, Egea, di Cronopios e di tanti altri partner del settore come il Silb, il Sindacato dei Locali da Ballo, l’AudioCoop, l’associazione dei piccoli produttori musicali, e l’Obis, l’Unione delle Orchestre da Ballo e Spettacolo.

Alla Discoteca Nuova Luna di Sala Bolognese giovedi 21 dicembre dalle ore 21 , dopo la consegna della Targa di Balera Storica, si esibiranno completamente dal vivo i F.A.D.E., spin – off dell’orchestra di Moreno IL Biondo & Il Grande Evento.

I FADE sono un conosciuto gruppo musicale del genere “Liscio/Pop” noto soprattutto nelle località turistiche della Romagna.

Il gruppo nasce con lo scopo di suonare la musica da ballo a 360 gradi e debutta nel giugno del 2022 nella Capitale del Liscio, Gatteo Mare. Il nome FADE deriva dalle iniziali dei componenti del gruppo; Fabio, Alessia, Davide e Emanuele. Il gruppo partecipa al programma di Rai 3 “Filo rosso” e al seguitissimo programma di Canale 5, “Tù sì que vales”, portando in prima serata il mondo della musica da ballo e ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico, specialmente dai giudici che li hanno promossi con oltre il 95% di consensi portandoli in semifinale e ringraziandoli di essere stati portavoce di un settore che era stato messo in drammatica difficoltà durante la pandemia.

Il repertorio dei FADE è ampio e spazia dal Folk al Pop, il format con cui si esibiscono varia a seconda delle esigenze del locale che li richiede, pronti ad accogliere qualsiasi tipo di serata pensata su misura…l’ultimo format proposto è stato “FADE Canta Sanremo”, in cui venivano proposti i più famosi brani di Sanremo rivisitati per il ballo; molto gettonato all’interno delle sale da ballo è anche il format che propone la musica della tradizione del Liscio, mondo da cui provengono i musicisti che formano il gruppo. questo provoca una ulteriore valorizzazione della Band che si conferma presente in tutta Italia.

Fabio Barbero è il saxofonista, cantante e polistrumentista, vanta esperienze importanti come l’aver suonato al Teatro “Le Rosey” di Rolle e allo “Stravinski” di Montreaux durante lo Swiss Voice Tour, ha partecipato a 3 edizioni della Grande festa del Liscio “Cara Forlì” e la Notte del Liscio accompagnando artisti dal calibro di Enrico Ruggeri ed i Nomadi.

Alessia Dalcielo, cantante e presentatrice della band, è laureata in Scienze dell’Educazione e della formazione con una tesi sullo sviluppo della musicalità dei bambini, è una vocal trainer certificata e ha studiato canto pop assieme ad artiste famose come Silvia Mezzanotte e Monica Magnani.

Ha fatto parte come corista del cast artistico della prima edizione di SanLiscio ideato da Moreno il Biondo e Claudio Cecchetto e ha vinto il Premio “Il Liscio nella Rete” come miglior videoclip con il brano “Stelle Lucenti” scritto per lei da Carlo Marrale dei Matia Bazar. Nel 2022 riceve il premio “Angelo del Correggio” per la dedizione al lavoro e l’impegno per la comunità con le attività artistiche a cui ha preso parte negli anni.

E’ anche stata la voce di numerose collaborazioni artistiche e cd, oltre ad aver duettato con il vincitore di Amici13 Moreno Donadoni ed Iva Zanicchi su “Romagna Mia”.

Davide Castagno, batterista e saxofonista, è laureato in Popular Music ed in Didattica della Musica ed ha studiato con Lele Melotti, Roberto Testa e Luca Scarpa, è docente presso varie scuole di musica e vanta l’esperienza di aver suonato con Max Gazzè in occasione dei Tim Music Awards su Rai 2 e aver accompagnato Mango, Franco Fasano, Ivana Spagna, Ivan Cattaneo, Enrico Ruggeri ed i Nomadi.

Anche lui ha preso parte del cast artistico di SanLiscio in qualità di batterista mentre come saxofonista ha partecipato a vari concorsi per la Casadei Sonora.

Emanuele Bertaggia è il percussionista e batterista della band. Da sempre appassionato del liscio, a 18 anni apre la sua Orchestra con cui propone il repertorio della tradizione in feste e locali, alternando il lavoro allo studio della batteria che è la sua più grande passione presso la Scuola di Musica Music Art. Vanta esperienze anche come tecnico audio e direttore palco, grazie al lavoro svolto durante importanti eventi con la presenza di artisti di fama internazionale.

Tutti e 4 fanno parte del progetto musicale di Moreno il Biondo & Grande Evento.

Son ben Dieci appuntamenti quelli di Santa Balera, all’interno di Vai Liscio, che proseguiranno fino al 21 dicembre per mettere al centro i nuovi talenti della musica popolare e le balere, tra le più colpite dalla crisi provocata prima dalla pandemia e poi dall’alluvione.

Se da un lato, infatti, obiettivo del progetto Vai Liscio è sconfinare oltre i luoghi della tradizione – tra teatri, musei e cinema – per incontrare ospiti prestigiosi di diverse provenienze musicali in un percorso di condivisione dei saperi e rigenerazione musicale, in Santa Balera è altrettanto forte l’intenzione di sostenere le balere e le scuole di ballo come elementi centrali dell’identità di un territorio e di una comunità che condivide momenti unitari attraverso la musica.

In quest’ottica, il MEI consegnerà in ogni occasione una targa di Balera Storica a ognuna delle dieci location coinvolte con il patrocinio di Obis, l’Unione delle Orchestre da Ballo, AudioCoop, il coordinamento delle etichette discografiche indipendenti italiane, e il SILB, il Sindacato dei Locali da Ballo Italiani e della Regione Emilia – Romagna .

Il programma di Santa Balera mette insieme alcune degli artisti, band e cantautori che più di altri hanno saputo portare il Liscio nel Nuovo Millennio. Tra i tanti, anche i piu’ recenti vincitori del contest Il Liscio nella Rete dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della Generazione Z della musica popolare dell’Emilia-Romagna, a cura del MEI dal 2016 e che ha portato tanti giovani a riscoprire il liscio e tornare a suonarlo.

Ecco la prossima decima e ultima tappa:

giovedì 21 dicembre 2023, ore 21

Nuova Luna – Sala Bolognese (BO)

Ospiti: I FADE con la voce di Alessia Dal Cielo

Santa Balera si conclude con una serata extra a Faenza con il Capodanno con gli Alluvionati del Liscio che brinderanno al nuovo anno a mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio di Faenza cantanto in coro tutti Romagna Mia con spumante e panettone gratis per tutti, grazie al sostegno del Comune di Faenza e della Regione Emilia Romagna

Vai Liscio è un programma di concerti per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

www.vailiscio.it

Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con il sostegno di Rekeep, e coordinato da Ater Fondazione, in collaborazione con la Fondazione Entroterre, Egea, Cronopios, Mei e con il patrocinio di Siae e Nuovo IMAIE.

