La scienza ha più volte dimostrato gli effetti positivi della musica nelle nostre vite, sia a livello fisico che psichico. La musica rilassa, aiuta a concentrarsi, ci permette di affrontare meglio le giornate e ci apre la mente. Ma soprattutto ci accompagna anche nelle ore più liete della giornata, quelle che dedichiamo al relax e al gioco. Proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di parlare della commistione tra musica e gaming e di scoprire le più belle slot machine ispirate alle band o alle loro canzoni simbolo.

Le slot machine stanno vivendo in questi anni una seconda giovinezza, sia grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno dato agli sviluppatori una libertà creativa mai vista prima, sia grazie alla decisione di associare i giochi a film, libri, serie TV e gruppi musicali di successo.

Tra le uscite più recenti a tema musicale una delle più belle è la slot Wild Flower, ispirata direttamente all’omonimo brano della band inglese The Cult e ambientata in una suggestiva foresta in cui sono i lupi a farla da padrone. Un’atmosfera sognante e misteriosa che ricorda alla perfezione il mood che Ian Astbury e Billy Duffy sapevano creare con il loro meraviglioso goth rock.

Già dal primo esempio si intuisce come il rock sia molto probabilmente il genere musicale preferito dai creatori di slot machine e, come stiamo per scoprire, con una particolare predilezione per i sottogeneri del metal e dell’hard rock. Una slot che ha fatto storia e che ancora oggi è tra le più amate tra gli appassionati è quella a tema Alice Cooper, inventore e padrino assoluto dello shock rock. Chi gioca ha l’obiettivo di creare la migliore combinazione per liberare il cantante che appare in catene nella parte destra dello schermo, il tutto accompagnato dalle canzoni simbolo dell’artista e in un’atmosfera rigorosamente da brivido.

Non si può parlare di musica rock e musica moderna senza citare il chitarrista che l’ha portata verso nuovi orizzonti: Jimi Hendrix. La buona notizia per i cultori del chitarrista mancino più famoso di sempre è che esiste anche una slot a lui dedicata, con tanto di immagini mentre imbraccia lo strumento e simboli e ambientazioni liberamente ispirate al concerto simbolo di Woodstock.

In questa rassegna non poteva certo mancare il gruppo musicale che ha fatto dell’immagine e del merchandising, andando ben oltre i confini del palco e della sala d’incisione, il proprio marchio di fabbrica. Stiamo ovviamente parlando dei Kiss che, come era facile da prevedere, hanno una slot a loro dedicata. I simboli dei rulli ritraggono il logo della band, i primi piani dei loro membri truccati in maniera inconfondibile e i più grandi successi della carriera.

Spostiamo più avanti l’orizzonte temporale per scoprire altre tre slot machine a tema musica rock ispirate ad alcune delle band più amate di tutti i tempi. Una delle più innovative in assoluto è quella dedicata ai Guns n’ Roses di Axl Rose, Slash e Duff McKagan. Una slot che da la possibilità non solo di vedere i volti dei musicisti sui rulli alternati ai simboli e ai loghi della band ma che permette anche di scegliere le canzoni preferite del gruppo durante ogni singola partita.

Sono nati nel 1975, hanno creato un vero e proprio genere musicale a sé stante e hanno avuto come cantante e bassista uno degli emblemi dello spirito rock and roll. Stiamo parlando dei Motörhead dell’indimenticabile Lenny Kilmister. La slot a loro dedicata ha un’ambientazione veramente suggestiva: i rulli si muovono infatti come se fossero in un video girato alla band durante un live. E non mancano le più grandi hit che hanno fatto ballare e saltare milioni di spettatori in tutto il pianeta.

Chiudiamo con una slot machine che gli amanti del trash metal apprezzeranno, quella dedicata ai Megadeth di Dave Mustaine e David Ellefson. Una slot da 5 rulli in cui compaiono gli strumenti, i plettri autografati e le foto dei componenti del gruppo e che offre anche altri divertenti mini-giochi quando il giocatore ottiene alcune combinazioni particolari.