Musica: Anzil, Concorso Città di Porcia dà prestigio a tutto Fvg

Accompagnati dall’Amministrazione comunale di Porcia recentemente abbiamo fatto visita alla scuola di musica intitolata a Gandino Salvador. Una realtà assolutamente affascinate sia per il luogo in cui si trova ma soprattutto per la bravura dei giovani musicisti e del loro insegnanti. Rivolgiamo quindi un plauso agli organizzatori del concorso internazionale che continua a valorizzare grandi talenti provenienti sia dal Friuli Venezia Giulia come da ogni parte del mondo”.

Lo ha affermato il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil in merito al Concorso Città di Porcia che si è concluso ieri con la vittoria di Botond Drahos (secondo premio, premio del pubblico e premio della giuria a Tim Ouwejan e terzo premio a Roberto de la GuiaMartinez): si tratta dell’unico appuntamento specifico per gli ottoni organizzato in Italia ed è considerato uno tra i più importanti al mondo.

Scopo principale di questo concorso è il confronto tra musicisti provenienti da scuole e tradizioni musicali diverse con stili interpretativi e tecniche strumentali differenti.

“È un’iniziativa – ha aggiunto Anzil – che nel tempo ha saputo dare vita a uno scambio culturale certamente virtuoso, affermandosi come uno degli eventi musicali più rilevanti a livello internazionale e contribuendo così ad aumentare il prestigio di tutta la nostra Regione”. ARC/RT/ep