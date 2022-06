(Cittadino e Provincia) – Piegaro, 1 giugno ’22 – Si intensificano in estate gli appuntamenti al Museo del vetro di Piegaro.

Torna l’ormai tradizionale appuntamento estivo con le Domeniche Creative, a cui si aggiunge un calendario di laboratori per i più piccoli.

Per quanto riguarda le Domeniche creative, il Museo propone quattro incontri festivi con laboratori speciali gestiti dallo staff della struttura.

Il primo appuntamento è per domenica 5 giugno con i laboratori di lanterne in vetro.

Domenica 26 giugno ore 16, sarà la volta del laboratorio di mosaico, mentre domenica 4 luglio ore 16 sarà svolto il laboratorio di pesci in vetrofusione. Infine domenica 7 agosto è previsto un laboratorio speciale per adulti con il maestro Pierluigi Penzo, sulla tecnica delle vetrate legate a piombo. Si tratta di una tecnica di decorazione antichissima, utilizzata già nel medioevo per realizzare le imponenti vetrati delle cattedrali.

Il calendario di laboratori speciali per bambini e ragazzi invece prevede quattro incontri a partire da domani, giovedì 2 giugno con il laboratorio di vetrofusione. Si prosegue il 6 giugno con la tecnica a mosaico; il 20 giugno con la realizzazione di pesci in vetrofusione e il 27 giugno con le vetrate sotto la guida di un mastro vetraio.

Sono previsti sconti per famiglie. I laboratori si svolgono solo su prenotazione, entro il venerdì precedente.

Per informazioni: Museo del Vetro di Piegaro tel.0758358525-3669576262, www.museodelvetropiegaro.it.

