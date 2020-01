Muore bimbo 3 anni in A14 nel Foggiano

Si chiamava Simone e aveva 3 anni il bimbo morto in un incidente stradale avvenuto tra due auto lungo l’autostrada A14 nel Foggiano, nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli. Nell’impatto, ieri sera, è rimasto gravemente ferito suo padre, ora ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia).

Sul posto, gli agenti della Polizia stradale, che hanno in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due vetture.

Il bambino era originario di Chieuti, nel Foggiano: l’amministrazione comunale e il primo cittadino Diego Iacono “esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza” alla famiglia, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.