Muore anziana investita su strisce da scooter guidato da 15enne

E’ morta dopo alcune ore di agonia una donna di 78 anni che era stata investita sulle strisce pedonali da uno scooter guidato da un quindicenne. E’ accaduto sull’Aurelia, in corso Marconi, a Sanremo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con la polizia locale e la polizia stradale. La donna, che era andata in arresto cardiaco, era stata rianimata dai soccorritori è portata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è morta. Il giovane dopo aver falciato l’anziana si sarebbe scontrato anche contro un’auto che viaggiava sull’opposta corsia di marcia, per terminare quindi la propria corsa contro delle vetture posteggiate sull’altro lato della strada. La strada è rimasta chiusa oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. La vittima aveva 78 anni e si chiamava Vincenzella Giancaterino