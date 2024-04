Municipio XI: “Per fare un albero ci vuole un seme”, Percorso di Sostegno alla Genitorialità

Iniziativa “Amica”: Supporto alle Famiglie e Creazione di una Rete di Sostegno

L’Associazione di Volontariato “Iniziativa Amica”, con il patrocinio del Municipio Roma XI, si impegna a offrire sostegno alle famiglie in ogni fase della vita quotidiana. Attraverso una serie di incontri, si mira a creare una rete di supporto inclusiva, che includa anche famiglie monogenitoriali e in situazioni di fragilità.

Un Percorso Formativo Accessibile a Tutti

Il percorso formativo proposto è aperto sia alle famiglie che agli operatori del settore, educatori e insegnanti. Cinque incontri, arricchiti dalla partecipazione di specialisti quali psicologi, psicoanalisti e neuropsichiatri, offriranno un’opportunità di crescita e condivisione di conoscenze, dal mese di marzo fino a maggio.

Analisi dei Comportamenti Problematici: Focus del Secondo Incontro

Il secondo incontro, dal titolo “Analisi dei comportamenti problematici di bambini e adolescenti”, vedrà la partecipazione della dott.ssa F. Freda, neuropsichiatra infantile della ASL Roma 3. Si terrà giovedì 4 aprile 2024 dalle 17:30 alle 19:00 presso la sala riunioni del Municipio Roma XI in via Camillo Montalcini 1.

Conclusioni: Un Impegno Costante per il Benessere delle Famiglie

In conclusione, l’iniziativa promossa dall’Associazione “Iniziativa Amica” e dal Municipio Roma XI è un importante passo verso la creazione di una comunità più inclusiva e solidale. Offrire supporto alle famiglie, specialmente in momenti di difficoltà, è fondamentale per garantire il benessere di tutti i suoi membri e promuovere una società più equa e prospera.