Municipio V. Arriva il “Villaggio di Natale”

Arriva il suggestivo Villaggio di Natale del Municipio V nel Parco Madre Teresa di Calcutta.

Questo magico evento, che sarà inaugurato dal Presidente Mauro Caliste, il 15 dicembre, alla presenza di S.E.R. monsignor Riccardo Lamba, rappresenta un gesto di profonda attenzione verso il quadrante del territorio che richiede particolare sostegno.

“La scelta di questa location – dichiara il presidente del Municipio V Mauro Caliste – mira a trasmettere un messaggio di vicinanza e impegno a una parte del territorio che necessità di incentivare le attività commerciali, ma anche di una attenta presenza delle Istituzioni. Questo Villaggio di Natale non solo porterà gioia e divertimento, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale di questo quadrante. Stiamo continuando a investire sul territorio, promuovendo iniziative che uniscono la comunità e contribuiscono al benessere di tutti i suoi residenti, motivo per cui l’ingresso sarà gratuito per tutti”.

L’evento durerà fino al 23 dicembre e offrirà spettacoli e iniziative coinvolgenti per bambini e famiglie, creando un’atmosfera festosa e unica nel suo genere.

La serata del 17 dicembre sarà ancor più straordinaria con lo spettacolo di Greg & The Frigidaires, promettendo un’esperienza indimenticabile.