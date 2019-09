Mostro di Firenze: familiari dei due francesi contro l’archiviazione

I familiari di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, uccisi nel 1985 dal Mostro di Firenze, sono contrari all’archiviazione del caso.

Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili sono due delle tante vittime del Mostro di Firenze. Sono stati uccisi nel 1985 a Scopeti di Firenze.

I due si erano accampati in una tenda vicino alla strada. Le modalità dell’omicidio sono molto simili alle precedenti. L’unica differenza è che le vittime non sono state uccise in auto, ma in una tenda piantata lì vicino.

L’avvocato Vieri Adriani, che tutela i familiari, è andato dal gip per manifestare l’opposizione all’archiviazione proposta dal pm Luca Turco.

Il legale ha spiegato che: “La nostra versione non è stata presa in considerazione”. Gli inquirenti si sono “limitati a verificare le dichiarazioni di Vigilanti, volutamente depistanti e provocatorie” senza tenere di conto dei suggerimenti che “abbiamo dato, temi di integrazione probatoria su alcuni punti”.

L’avvocato dei francesi vorrebbe che la giustizia si concentrasse sulla pista di Vigilanti per colmare le lacune e risolvere le contraddizioni dell’inchiesta.

“Vigilanti avrebbe ammesso di essere stato sul luogo di alcuni delitti del mostro nel momento in cui venivano commessi”. Ci sono dunque molte zone d’ombra sull’ex legionario.

Nel frattempo, le indagini sul Mostro rimangono bloccate. Né archiviate, né totalmente aperte.