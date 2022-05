Le fragilità e, a volte, lo smarrimento del mondo adulto esplorando varie emozioni conflittuali sono il tema della prima parte della mostra MIŠMAŠROOM dell’illustratrice e grafica Dunja Jogan, che si inaugura sabato 4 giugno, alle ore 19.00, alla Portopiccolo Art Gallery, a Sistiana (Duino Aurisina), organizzata in collaborazione con l’Associazione Casa Cave, Gruppo78 e Agriturismo Juna.

“Emozioni gridate a squarciagola” – anticipa Dunja Jogan –“ ma anche emozioni represse e nascoste, emozioni ballerine, urla di dolore, di smarrimento, la mala comunicazione. A volte ci ritroviamo in un marasma che non sappiamo come affrontare, a volte ci giochiamo con queste emozioni e sdrammatizziamo, altre volte ne rimaniamo sepolti ed ci sentiamo inermi. Tutti noi ne siamo coinvolti: adulti, bambini, anziani…” Nella seconda parte della mostra saranno esposti disegni legati ai libri per bambini o pubblicati sul mensile sloveno Galeb. Appariranno personaggi fiabeschi, boschi incantati, mostriciattoli benevoli, farfalle e sirene. Saranno infine esposte alcune tavole tratte dall’ultimo suo libro illustrato “Jamama”, una raccolta di poesie per ragazzi appena pubblicato da Mladika e scritta da Barbara Gregorič Gorenc.

La mostra sarà aperta fino al 30 giugno, con i seguenti orari: venerdì, sabato dalle 17.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Visita guidata e laboratorio per bambini sabato 18 giugno dalle 18.00 alle 20.00. Per info e prenotazioni visite fuori orario: tel. 335 7355515 / 333 434418.

DUNJA JOGAN – Illustratrice e visual designer, Dunja Jogan ha studiato all’ISIA di Urbino e poi ha seguito vari corsi di illustrazione e pittura in Germania, Inghilterra, Austria e Italia. Ha vissuto diversi anni a Roma, dove ha lavorato presso varie agenzie di grafica e pubblicità come grafica e illustratrice per diversi clienti: Bertolli, Molinari, Ferrarelle, Nastro Azzurro, Ferrero, Martini, Trenitalia, Wind, Indosuez, Multithematic, Fao e altri. Ha inoltre collaborato con studi di Ferrara, Torino, Milano e Parigi. Le sue illustrazioni sono state pubblicate in diversi libri e riviste, in Italia e all’estero.

Dal 2014 al 2019 è stata selezionata per l’Annual degli Illustratori Italiani. Nel 2015 il libro “L’elefante sull’albero” riceve la nomination per il miglior libro in Slovenia. Nel 2019 il libro “Felix in the rain” viene premiato con il English Pen Award.