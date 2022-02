Morto a Ny: centinaia in chiesa per ultimo saluto a Claudio

Centinaia di persone dalle prime ore di oggi stanno affollando la parrocchia di Santa Maria della Speranza, a Battipaglia (Salerno), per dare l’ultimo saluto a Claudio Mandia, il giovane 17enne trovato morto, nei giorni scorsi, in un college degli Stati Uniti d’America.

Tra i presenti anche il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese.

La salma di Claudio è giunta nella serata di ieri. E questa mattina, in tanti, poco dopo le 7,30 quando la chiesa ha riaperto le porte si sono recati in chiesa per dare l’ultimo saluto al giovane.