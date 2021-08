Morta sul lavoro a Modena, c’è un indagato

C’è un indagato per la morte di Laila El Harim, 40enne morta ieri mattina mentre lavorava nell’azienda di packaging ‘Bombonette’ di Camposanto (Modena). La procura di Modena, a quanto si apprende, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell’azienda stessa.

Il fascicolo aperto è per omicidio colposo. Un’iscrizione che però sarebbe da considerarsi come atto dovuto per chiarire come siano andate le cose martedì mattina, quando l’operaia è stata trascinata e schiacciata da una fustellatrice, un grosso macchinario utilizzato per sagomare il materiale da imballaggio.