Morta dopo asportazione neo: sanzioni per 30 mila euro

I militari del Nas hanno sanzionato per 30 mila euro il legale rappresentante dell’Anidra, il centro olistico fondato dal “santone” Paolo Bendinelli arrestato martedì insieme al medico chirurgo Paolo Oneda per la morte di Roberta Repetto, causata dall’asportazione di un neo. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate 27 confezioni di creme prodotte nel centro e conserve alimentari.

Le sanzioni sono state decise perchè non sono state trasmesse all’autorità competente le notifiche di produzione di sostanze alimentari, non sono state approntate le procedure di autocontrollo aziendale. Inoltre, per mancata notifica all’autorità competente prima di immettere in mercato un prodotto cosmetico, e per aver prodotto cosmetici in assenza di buone pratiche di fabbricazione e avere immesso sul mercato prodotti cosmetici non conformi e non sottoposti a valutazione di sicurezza.