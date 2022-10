Monti Lucretili, il Consiglio approva l’aggiornamento del piano del parco naturale

Ok a maggioranza alla proposta di deliberazione consiliare n. 83, con un solo astenuto.

28/10/2022

Il Consiglio regionale del Lazio presieduto da Marco Vincenzi ha approvato oggi a maggioranza, con un solo astenuto, la proposta di deliberazione consiliare n. 83 dell’1 giugno 2022, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 344 del 31 maggio 2022 e concernente l’approvazione dell’aggiornamento del piano del parco naturale regionale dei Monti Lucretili, di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, ‘Norme in materia di aree naturali protette regionali’ e successive modifiche.

Il voto favorevole è arrivato con sedici proposte di modifica all’atto approvate dall’Aula: la maggior parte di esse erano provenienti da Marco Cacciatore del gruppo misto. Altre erano state presentate da Michela Califano del Pd e da Laura Cartaginese della Lega. In alcuni casi l’approvazione degli emendamenti è stata preceduta da una loro riformulazione a cura dell’assessora Roberta Lombardi.

Prima del voto, ci sono state le dichiarazioni dei consiglieri a nome dei rispettivi gruppi: “Non soddisfatto” si è detto Giuseppe Cangemi della Lega, nonostante abbia annunciato il voto favorevole all’atto a causa delle modifiche che sono state approvate in Aula, ma in dissenso sul metodo.

Anche Giancarlo Righini ha voluto far conoscere le motivazioni del rammarico del gruppo di Fratelli d’Italia su questo atto, costituite prevalentemente dal mancato esame in commissione, dove il documento è stato rimesso direttamente all’Aula, con il risultato che il lavoro dei sindaci su questo tema è stato svilito, a suo parere. L’approvazione di un atto di pianificazione è comunque un momento positivo, di qui il parere favorevole del gruppo di Fd’I.

Astensione ha annunciato invece Giuseppe Simeone di Forza Italia per il fatto che in questa materia, quella dei parchi, il lavoro è stato un po’ random, non metodico a suo avviso, citando il caso del parco degli Aurunci che ha trasmesso dal 2002 i documenti utili senza che il relativo piano sia stato adottato.

Soddisfatto Marco Cacciatore, pur con qualche criticità che resta in piedi, a suo avviso, mentre Valerio Novelli del Movimento 5 stelle ha ricordato, in qualità di presidente della commissione Agricoltura e ambiente, come ben otto parchi siano stati regolamentati con il lavoro di questi anni. Vero, ha ammesso Novelli, che ci sono parchi che ancora aspettano, ma alcuni di quelli che sono stati presi in esame aspettavano da ancor più tempo. Voto favorevole annunciato anche da Marta Bonafoni della lista Zingaretti, soddisfatta per il lavoro fatto insieme da tutti i consiglieri su questo tema. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio