Montascale a piattaforma per disabili: tutto quello che bisogna sapere

Il termine “montascale” viene genericamente utilizzato per descrivere tanti diversi sistemi di sollevamento di persone, pensati appositamente per aiutarli a salire/scendere le scale e, più in generale, a superare ostacoli. Esistono tanti diversi tipi di montascale, che si differenziano per accensione, sistema di controllo, dispositivi di sicurezza presenti, possibilità di spostamento ealtri aspetti.

Ci sono inoltre montascale rettilinei pensati per rampe uniche, così come esistono montascale curvilinei che seguono la singola fiancata di una scalinata. E ancora, è possibile trovare montascale a poltroncina attaccati ad una guida ed esistono i più generici servoscala, generalmente utilizzati per abbattere barriere architettoniche varie. Va inoltre detto che i montascale si prestano tanto ad un utilizzo privato quanto ad un utilizzo pubblico: se infatti è vero che moltissimi cittadini li acquistano per muoversi agevolmente tra un piano e l’altro della propria abitazione, è altrettanto possibile sfruttare questo tipo di sistemi anche all’interno di stazioni, metropolitane, uffici pubblici ecc.

Usi e caratteristiche del montascale a piattaforma

Una delle tipologie di montascale più richieste ed utilizzate è senza ombra di dubbio quella a piattaforma, che si rivela particolarmente utile a tutti coloro che abbiano mobilità ridotta. Volendo analizzare le caratteristiche del montascale a piattaforma, va innanzitutto detto che si tratta di un modello richiudibile e quindi non particolarmente ingombrante. Sono inoltre particolarmente silenziosi, resistenti ad eventuali agenti atmosferici (si pensi ad un uso in ambienti esterni), dotati di dispositivo anti black-out e certificati dal punto di vista della sicurezza.

In tal senso, come già accennato in precedenza, i sistemi di sicurezza possono variare da modello a modello, ma le norme da seguire sono sempre e comunque quelle europee ed internazionali, indicate dalle sigle EN 29001 e ISO 9001.

Dove acquistare un montascale a piattaforma

Un montascale a piattaforma è uno strumento delicato, che nasce con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a persone che ne abbiano davvero bisogno. Viene da sé che, nel caso in cui si abbia necessità di questa particolare tecnologia, sarà fondamentale rivolgersi ad un partner affidabile e di comprovata esperienza nel settore. Da questo punto di vista l’Italia presenta tante diverse eccellenze, tra cui Faboc Due, una ditta attiva nel settore delle macchine speciali automatizzate da ormai oltre 30 anni.

La sfida di Faboc consiste nel realizzare prodotti di alta tecnologia facili da utilizzare, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che abbiano un’autonomia ed una mobilità ridotte. Da qui la scelta di sviluppare soluzioni che siano sempre e comunque integrabili con l’ambiente che le circonda, in maniera da risultare sempre funzionali e mai ingombranti.

I prodotti di FabocDue

Il modo migliore per farsi un’idea dei tanti prodotti automatizzati realizzati da Faboc consiste senza nel visitare il portale fabocdue.com. La ditta produce infatti sia montascale a piattaforma (o a poltroncina, sia per scale dritte che per scale curve), sia tanti altri sistemi di mobilità assistita, come ad esempio elevatori per disabili, pedane e piattaforme elevatrici o servoscala. A ciò si aggiunga che tutti i prodotti di Faboc sono assolutamente sicuri e che il cliente avrà la possibilità di personalizzarli con finiture ed addirittura eventuali accessori speciali ove necessario.

Infine tutti i prodotti Faboc sono coperti da garanzia per un periodo di 24 mesi successivi al momento della consegna. Per avere ulteriori informazioni sul catalogo Faboc, per conoscere i contatti dell’azienda toscana, ma anche per fare domande generiche o richiedere il proprio preventivo personalizzato, è possibile visitare il sito di cui sopra o, in alternativa, contattare il numero verde 800 91 30 26.