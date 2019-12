Mondo di Mezzo: Salvatore Buzzi ai domiciliari

Salvatore Buzzi, una delle figure chiavi dell’inchiesta Mafia Capitale potrà scontare la condanna ai domiciliari.

Salvatore Buzzi era stato condannato a 18 anni e 4 mesi. Ma dopo la decisione della Corte di Cassazione secondo cui Mafia Capitale non era in realtà mafia, la sentenza è cambiata.

Oggi la corte d’appello ha deciso che, dopo cinque anni di carcere, Buzzi è stato condannato agli arresti domiciliari.

La corte di Appello di Roma ha motivato la decisione dicendo: “Ritenuto che il lungo periodo di custodia inframuraria consente di poter ragionevolmente di ritenere in qualche misura attenuate le originarie esigenze cautelari, stante l’intervenuto ridimensionamento di taluni profili di particolare gravità delle originarie contestazioni, fermo restandone comunque l’intrinseco disvalore notevolmente elevato dei fatti; ritenuto che in tale situazione può ritenersi adeguata la meno gravosa misura degli arresti domiciliari presso la residenza familiare in Roma.”

Gli avvocati Pier Gerardo Santoro e Alessandro Diddi commentano: “È il giusto epilogo di un lungo calvario: mai tanto carcere preventivo per un reato di corruzione. Finalmente è stata riconosciuta l’effettiva entità dei fatti contestati a Buzzi e quindi oggi è giusto che la carcerazione sia revocata. Adesso finalmente possiamo guardare con serenità all’ultimo pezzo del processo che ci attende in appello. Speriamo che si possa mettere fine a questa strana e forse distorta pagina della giustizia italiana”.