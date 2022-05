Domenica 29 maggio a Latina si terrà la gara podistica denominata “12a Maratonina Azzurra”. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è stata emessa apposita ordinanza (n. 76 del 25/05/2022) con la quale viene istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli (eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso e autorizzati) in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara, dalle ore 8.30 sino al termine della gara previsto per le ore 11.30 circa, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.

Qui il link per consultare l’ordinanza completa: https://bit.ly/39ZKKRg

In vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, inoltre, è stato necessario disporre una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle giornate del 31 maggio e 1-2 giugno per consentire le esercitazioni di prova (31 maggio), il montaggio delle attrezzature (1 giugno) e lo svolgimento della cerimonia (2 giugno).

Tutti i dettagli sono contenuti nell’ordinanza n. 78 del 27/05/2022, disponibile a questo link: https://bit.ly/3z05pPR

27 maggio 2022