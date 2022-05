Domenica 29 maggio dalle 14.30 alle 17.00 a Ravina.

Per svolgere la 52a edizione della gara ciclistica denominata “Trofeo Industria ed Artigianato Ravina” viene istituita la sospensione momentanea del traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti, sulle seguenti vie: via Stella, via dei Pomari, via della Gotarda, via delle Ischie, via del Ponte, via di Costa S. Nicolò, via per Belvedere, via delle Masere, via Val Gola.