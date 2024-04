Moda e Autismo: Sensibilizzazione attraverso Eventi e Iniziative

Una Nuova Prospettiva sulla Moda e l’Autismo

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, la città di Roma si tinge di blu in segno di solidarietà. La Fontana dei Dioscuri, al centro di Piazza del Quirinale, e numerosi altri monumenti in tutto il mondo, si illuminano per sensibilizzare l’attenzione sull’autismo.

Iniziativa Moda e Autismo

Presso il Campidoglio, si tiene una conferenza stampa per presentare un’iniziativa che rivolge l’attenzione sull’autismo attraverso la moda. L’Associazione “Modelli si Nasce” offre ai ragazzi autistici percorsi formativi per avviarli alla professione di modelli o fotomodelli, con il sostegno di Roma Capitale e l’Accademia del Lusso di Roma.

Mostra Fotografica: “Autistic City”

Una mostra fotografica, realizzata in collaborazione con l’Accademia del Lusso di Roma, esplora il mondo dell’autismo attraverso uno shooting ispirato ai film di Wes Anderson. La mostra, intitolata “Autistic City – Exploring youth different minds unique world”, sarà ospitata nel museo capitolino di Palazzo Braschi dal 23 al 28 aprile 2024.

Sfilata-Evento: “L’uomo che cadde sulla Terra”

Un evento clou è la sfilata ispirata al film “L’uomo che cadde sulla Terra”, che si terrà il 4 maggio presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. Designers e brand come No Waste, Le Gallinelle, Italo Marseglia, Rossorame, Nicola Setaro, Leonardo Valentini e Corto Moltedo parteciperanno, arricchendo la sfilata con sei quadri moda e testimonianze emozionanti.

Il Messaggio degli Organizzatori

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, sottolinea l’importanza di rendere la moda inclusiva e di abbattere gli stereotipi sull’autismo. Silvia Cento, Presidente di Modelli si Nasce, ringrazia per il sostegno ricevuto, mentre Rossano Giuppa, direttore artistico della sfilata evento, elogia la professionalità e la passione dei ragazzi autistici.

Modelli si Nasce: Un’Associazione d’Avanguardia

Fondata nel 2018 a Roma, Modelli si Nasce è l’unica associazione in Italia che offre percorsi formativi personalizzati per ragazzi autistici desiderosi di intraprendere la carriera di modelli o fotomodelli. L’associazione continua a crescere, coinvolgendo famiglie da tutta Italia e avviando percorsi formativi anche in altre regioni, con l’obiettivo di rendere accessibile la moda a tutti.