Mobilità, linea tram 8 sospesa per caduta albero Tematica: Mobilità e Trasporti

La linea del tram 8 è stata sospesa a causa della caduta di un albero in viale Trastevere e sostituita da bus tra Piazza Venezia e Stazione Trastevere.

L’albero è caduto stamani danneggiando la rete aerea del tram 8 all’altezza di via Pascarella. L’evento, si legge in una nota dell’Atac, non ha avuto conseguenze per le persone. Al momento i tecnici dell’azienda sono sul posto e stanno lavorando – insieme ai vigili del fuoco intervenuti per rimuovere i rami – per ripristinare la funzionalità della linea.

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.atac.roma.it .