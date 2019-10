MLS- Ibrahimovic: fuori dalla coppa e reazione a modo suo

Nel derby di Los Angeles più importante della giovane storia di Mls, nei quarti dei playoff (o semifinali di Conference), a Ovest vincono 5-3 i Los Angeles FC del messicano Vela contro i Galaxy di Ibra. Carlos è stato capo cannoniere della regular season col record di 34 reti in 33 match, mentre lo svedesone si è fermato a 30. E nella notte Vela ha realizzato una doppietta più assist, per Ibra un gol e un passaggio decisivo per l’ex Boca Cristian Pavon.

TUTTA LA RABBIA DI IBRA

Insomma Ibra ce l’ha messa tutta. E la delusione, come a volte gli capita, l’ha espressa tutta uscendo dal campo e dopo. Prima in campo si è rivolto a un tifoso avversario, palpandosi i genitali. Poi si è quasi scontrato nel tunnel con un dirigente dei «cugini», ma un membro dei Galaxy li ha separati. Infine davanti ai microfoni si è scatenato. «Che farò l’anno prossimo? – ha detto -. Non lo so. Se resto sarà un bene per la Mls perché così tutto il mondo la seguirà. Se vado via nessuno si ricorderà della Mls». Quindi è stato acido sul pubblico del Banc of California Stadium, circa 20 mila spettatori: «Non vorrei essere irrispettoso ma questo è stato come un allenamento per me. Questo stadio è troppo piccolo. Io sono abituato a giocare davanti a 80 mila spettatori. Questa era una passeggiata nel parco». Quindi parole dure contro l’uomo Var, per un gol degli FC contestato: «Ma dov’era quello lassù? A prendere un caffè con Magic Johnson?”