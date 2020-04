Misure anticontagio prolungate fino al 13

“Ho emanato un’ordinanza attraverso la quale viene prorogata fino al 13 aprile la validità delle disposizioni messe a punto per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus”

Si tratta delle ordinanze che portano la firma della Santelli e che contengono misure come la cosiddetta “chiusura” della regione, la sospensione delle attività ambulatoriali e dei ricoveri, le attività di controllo dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti e la chiusura di attività come i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici e dei supermercati per la domenica. “Resta l’obbligo, per chi arriva nella nostra regione per comprovati motivi di lavoro o di salute – prosegue – di registrarsi al sito istituzionale https://emergenzacovid.regione.calabria.it/