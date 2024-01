Mistero a Castelplanio: La Triste Scomparsa di Andreea Rabciuc

Indagini Intensive sulla Morte di Andreea

Nel pittoresco casolare di Castelplanio giace il mistero della giovane Andreea Rabciuc, scomparsa il 12 marzo 2022 e ritrovata solo di recente. Confermati i resti umani, la Procura indaga a fondo per svelare i dettagli di questa tragica vicenda.

Un Corpo Invisibile nel Cuore del Casolare

Il corpo di Andreea sembra aver occupato il casolare per quasi due anni, nascosto al mondo esterno. Tuttavia, la sua ubicazione precisa rimane avvolta nell’ombra. La Procura esclude spostamenti esterni ma suggerisce la possibilità di un cadavere originariamente situato al piano superiore, ora rinvenuto nella scalinata del rudere.

L’Enigma della Scala Pericolante

Il casolare, diviso in due unità abitative, rivela un lato destro inagibile, rendendo complicato l’accesso. La scala tra il primo e il secondo piano, teatro del ritrovamento, è percorribile ma pericolosa. Il pavimento del piano superiore, in disuso da oltre 50 anni, è instabile, creando l’ipotesi che il corpo possa essere caduto a seguito di cedimenti strutturali nel corso dei 22 mesi.

Misteriosi Dettagli Emergono

Il controllo effettuato dalla protezione civile quattro giorni dopo la scomparsa non rivelò nulla, poiché il corpo potrebbe essersi trovato in una posizione inaccessibile. L’attenzione si concentra su una finestra precedentemente segnalata come rotta da uno dei proprietari. Tuttavia, nonostante il sopralluogo, nessun segno del corpo fu evidente.

Esclusioni e Ipotesi: Malore, Overdose o Gesto Volontario?

La Procura esclude un malore come causa della morte, mentre l’overdose rimane difficile da confermare tramite i resti. L’analisi dei capelli potrebbe fornire indizi, e l’esame del DNA, prelevato da un dente molare, richiede tempo. Il medico legale, pur escludendo lesioni traumatiche, si riserva ulteriori esami per individuare eventuali microfratture.

Un Unico Indagato e Nuovi Elementi

Simone Gresti, indagato per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio, rimane al centro delle indagini. La presenza di una corda arrotolata a una trave e una scritta vicino ai resti apre nuove prospettive. Sebbene Gresti non sia stato interrogato, il sequestro del suo nuovo cellulare indica sviluppi futuri.

Conclusioni: Alla Ricerca della Verità

Il mistero di Andreea Rabciuc a Castelplanio continua a svelare dettagli intriganti. La Procura, impegnata nelle indagini, cerca risposte su un caso avvolto nell’ombra. Mentre gli interrogativi persistono, la speranza è che la verità emerga, portando giustizia per la giovane Andreea.