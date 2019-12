Missioni ONU a rischio, mancano i fondi

Guterres ha incitato gli Stati membri dell’organizzazione ad affrontare la crisi

Le operazioni che incaricate di prendersi cura della pace nel mondo sono a rischio a causa degli scarsi finanziamenti “certi, consistenti e adeguati”. In questo modo l’attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese Antonio Guterres, ha ricominciato ad allarmare per quanto riguarda la carenza di capitali nelle casse dell’Onu. “I nostri ‘caschi blu – ha detto – sono rappresentati dell’ultima speranza per milioni di individui nel mondo” ma le peacekeeping mission, come quella in nell’Africa centrale, ed in maniera specifica in Mali, sono rischiose e costose. Pochi giorni fa l’Onu ha lanciato l’appello per riuscire a raccogliere finanziamenti per 29 miliardi di dollari durante il 2020 anno nel quale, secondo quanto affermano le stime, come conseguenza della crisi economica, delle zone di tensione che rimangono in numerosi paesi e delle trasformazioni climatiche, saranno 168 milioni gli individui con immediate necessita’ d’aiuto. Una ventina di milioni oltre la cifra ipotizzata. Dunque Guterres è tornato ad incitare gli stati membri a risolvere “la grave crisi di cassa che sta affliggendo le Nazioni Unite, e influisce anche sull’impegno per il mantenimento della pace”.​