Minaccia il padre a Voltri , arrestato

Nella mattinata di domenica 25 ottobre 2020 la Polizia è intervenuta in via Don Giovanni Verità a Voltri in seguito alla segnalazione di alcuni residenti di un palazzo che avevano sentito urla provenire da un appartamento. Un uomo di 30 anni è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione e denunciato anche per violenza privata insieme alla fidanzata (26enne genovese) e a un amico (27enne senegalese), tutti pluripregiudicati.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i tre si sono presentati alla porta di casa (pretendendo di entrare) del padre del 30enne che, già da qualche tempo, lo aveva allontanato proprio per i suoi continui comportamenti violenti.

L’uomo, per convincerli ad andare via, ha aperto leggermente l’uscio. Con una spinta violenta, i tre giovani lo hanno spalancato facendo irruzione nell’appartamento strappandogli dalle mani il telefono cellulare, impedendogli così di chiamare i soccorsi. Alcuni vicini, allarmati dalle urla, hanno prontamente richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia che, giunta poco dopo, ha allontanato i tre giovani dall’abitazioni accompagnandoli in Questura per l’identificazione.

Da controlli successivi è emerso che il 30enne era destinatario di un ordine di carcerazione emessa solo 24 ore prima a seguito dell’ultima rapina perpetrata sempre ai danni del padre. Per questo motivo è stato portato in carcere.