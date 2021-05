Milano- uomo rimane ferito nella metro M1 mentre tentava di salvare il suo cane

Un uomo è rimasto ferito dopo essere sceso (abusivamente) sui binari della M1 per salvare il suo cane. È successo nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio nella stazione di Pasteur. Tutto è accaduto intorno alle 15.15 sulla banchina per Rho/Bisceglie, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto appreso da alcuni testimoni sul posto l’uomo — allontanatosi prima dell’arrivo dei soccorritori — stava salendo a bordo di un treno ma il suo cane è rimasto fuori dalla carrozza e il guinzaglio si era chiuso nelle porte. In un attimo ha tirato il freno di emergenza bloccando il convoglio e aprendo l’uscita, successivamente è sceso su binari dove ha ripreso il cane e (in questo frangente) si sarebbe ferito lievemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma il passeggero si è allontanato prima del loro arrivo. La circolazione sulla linea è stata interrotta per una manciata di minuti ed è ripresa intorno alle 15.30.